أخبار البورصة اليوم الخميس 23-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 256.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.29%، والعرب على 20.25%، واستحوذت المؤسسات على 44.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.67%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 226.6 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 109 ملايين جنيه، 9.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 108.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 15625 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 18360 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 6447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 4106 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3365 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 80 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، 2.75 مليون سهم، 122.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 164.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 100 ألف سهم، 639.6 ألف سهم، 248.6 ألف سهم، 100 ألف سهم، 2335 سهم، 115 ألف سهم، 20 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير، عدد 50 ألف سهم، 55 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي 29.6 ألف سهم، 10149 سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون القابضة، إيرادات بلغت 4.2 مليار دولار، وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 200.3 مليون دولار في نهاية عام 2022، وبلغت قيمة إيرادات صافي الربح العائد للمساهمين 113.5 مليون دولار في نفس العام، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 5.3 مليار دولار.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2023/2024 بخسائر متوقعة 112 مليون جنيه، كما اعتمدت الموازنة الاستثمارية للشركة عن نفس العام بتكلفة تقدر بمبلغ 21.4 مليون جنيه.

باكين

قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء أسهم الشركة ليصبح 36 جنيهًا للسهم الواحد، مع مد فترة سريان عرض الشراء المقدم لينتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل المقبل.