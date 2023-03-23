شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني .. كريم عبد العزيز يروج لمشروعات "طلعت مصطفى" في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت مجموعة "طلعت مصطفى" السباق الرمضاني للعام الحالي 2023 بتعاونها مع الفنان كريم عبد العزيز للمرة الثانية على التوالي، وذلك للترويج لمشروعاتها العمرانية في منطقة شرق القاهرة، ممثلة في "مدينتي"، بالإضافة إلى مشروع مدينة "نور"، أحدث مشروعات المجموعة وأول مدينة ذكية خضراء تقام على مساحة 5 آلاف فدان بشرق القاهرة.

تضمن الإعلان عرض تاريخ مجموعة طلعت مصطفي TMG الممتد لأكثر من 50 عاماً، والمعتمد على "العلم"، والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية، لتنفيذ أكبر المشروعات السكنية التي استحوذت على إعجاب واهتمام مئات الآلاف من عملاء المجموعة .كما تم تناول حجم التخطيط الذي قامت به المجموعة لتنفيذ مدينة متكاملة قائمة على تصميمات عصرية روعي في تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها.

وأبرز الإعلان أيضا أهمية مراعاة كافة عناصر الاستدامة، بداية من المساحات الخضراء، ومرورا بمخطط مداخل المدينة والشوارع الرئيسية والتفاصيل الصغيرة التي روعي أن يتم تنفيذها بإمكانيات فائقة الدقة، وصولًا إلى أنظمة الري الحديثة واستخدام أحدث أساليب الاستفادة من مياه الأمطار، فضلا عن اهتمام المجموعة بتوفير عنصر الأمان واستخدام أحدث شبكات وكاميرات المراقبة المتصلة بغرفة تحكم رئيسية لمتابعة كافة التفاصيل داخل المدينة.

وتطرق الإعلان إلى منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة التي تتوفر في مدينتي، ومن بينها مكاتب البريد والشهر العقاري والسجل المدني وقسم الشرطة ونقطة المطافئ، بجانب الخدمات التعليمية التي توفر مدارس تغطي كل أنواع التعليم المصري والدولي، فضلاً عن الخدمات الطبية وخدمات النقل والمواصلات، والخدمات التجارية المتوفرة في منطقة " الكرافت زوون"، التي تعتبر أكبر مشروع تجاري حرفي في منطقة شرق القاهرة وتضم نحو 600 محلا متخصص في خدمات صيانة السيارات وغيرها، إضافة إلى الخدمات التجارية والترفيهية في "أوبن آير مول- مدينتي" الذي يعد واحداً من أكبر المراكز التجارية المفتوحة ووجهات التسوق في مصر والشرق الأوسط، والذي يقدم خدماته لما يقرب من 4.5 مليون نسمة من قاطني مناطق شرق القاهرة.

ويلقي الإعلان الضوء على الخدمات الرياضية التي توفرها مجموعة طلعت مصطفى في المدينة، والمتمثلة في نادي مدينتي للجولف، الذي يعد من أفضل ملاعب الجولف في الشرق الأوسط، وأفضل ملعب جولف في مصر لعامي 2021 و2022 بحسب تصيف World Golf Awards، فضلا عن نادي مدينتي الرياضي الأكبر في شرق القاهرة المقام على مساحة 200 فدان، ويضم ملاعب لمختلف الألعاب الرياضية تم تصميمها وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية.

كما تطرق الإعلان الى مشروع مدينة "نور"، وهي أول مدينة ذكية صديقة للبيئة، وتقام على مساحة 5 آلاف فدان شرق القاهرة. وتعد مدينة نور أحدث المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى على مساحة 5 آلاف فدان، ويتمتع المشروع بمنظومة حياة ذكية سابقة عصرها بأحدث التقنيات التكنولوجية.



مجموعة طلعت مصطفى



مدينتي



مساحات خطراء فى مدينتي