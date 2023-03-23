شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-3-2023.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 256.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.29%، والعرب على 20.25%، واستحوذت المؤسسات على 44.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.67%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 226.6 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 109 ملايين جنيه، 9.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 108.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 15625 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 18360 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 6447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 4106 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3365 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 80 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 40.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.38%.

- حديد عز بسعر إغلاق 32.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.23%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 17.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.93%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.722 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.42%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 33.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.46%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 24.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 16.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.42%.