شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 18مليار جنيه أولى جلسات رمضان ورأس المال يعود لمستوى التريليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 15625 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 18360 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 6447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 4106 نقطة.