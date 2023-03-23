شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 23 مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى أسعار الذهب اليوم بمصر، اليوم الخميس 23 مارس 2023 عقب قرارات تحريك الفائدة الأمريكية مساء أمس الأربعاء بنسبة 0.25% لتصل الفائدة 5 % ، وتحرك الذهب صعودًا في البورصة العالمية لمستويات فوق 1970 دولار، وفي السوق المحلي تحرك الذهب فوق 2020 جنيها للجرام عيار 21.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2020 جنيها. عيار 18 يسجل 1731 جنيها. عيار 24 يسجل 2309 جنيها. الجنيه الذهب 16160 جنيها. اونصة الذهب 1970 دولار.

لا تزال الأسواق العالمية تعانى من اضطرابات اقتصادية عدة، أبرزها ارتفاع مستويات التضخم لأعلى نسب لها فى أكثر من 4 عقود، وهو ما يدفع البنوك المركزية لاتخاذ قرارات بالتشديد النقدى، ورفع الفائدة بهدف مواجهة التضخم وخفضه بتحجيم السيولة في الأسواق، وهذا التشدد يكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو، ويؤثر على القطاعات الإنتاجية، لكن الفيدرالي الأمريكي يرصد أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بقوة كافية مكنت البنك الفيدرالي من تحريك الفائدة 25 نقطة أساس لتصل الفائدة 5%.

ويسعى الفيدرالي إلى خفض التضخم إلى مستويات الـ 2% المستهدفة ومنعه من الصعود من جديد، وكان من المتوقع أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلا أن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6% وأزمة إفلاس البنوك دفعت التوقعات من جديد إلى 25 نقطة أساس، فيما راح البعض إلى توقع تثبيت الفائدة ومنهم بنكيّ ويلز فارجو وجولدمان ساكس (NYSE:GS) للحفاظ على النظام المالي والصحة المالية للمصارف الأمريكية.