شكرا لقرائتكم خبر عن موعد زيادة مرتبات شهر أبريل 2023 لجميع الشرائح.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
نسبة زيادة المرتبات لشهر أبريل 2023
• درجة الدكتوراه في العاملين بالدولة ودهون 7000 جنيه شهريا.
• والحاصلين على درجة الماجستير من العاملين في القطاعات الحكومية بالدولة يكون 6000 جنيه شهريا.
• والعاملين في الدرجة الثالثة وما يعادلها يكون الراتب الخاص بهم 5000 جنيه شهريا.
• والدرجة الثالثة وما يعادلها للعاملين في دولة تكون 3500 جنيه شهريا
زيادة المعاشات بنسبة 15%
• وفي نوفمبر الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة في قيمة رواتب الموظفين العاملين بالدولة بقيمة 300 جنيه، وهي خطوة أخرى في التحسين من الوضع المادي للعاملين بالدولة.
زيادة المرتبات المعاشات قرار زيادة الحد الادنى للأجور، ويأتي هذا القرار في إطار التحسين المستمر لأوضاع العاملين بالدولة والتي تعتبر هدفاً رئيسياً للحكومة المصرية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.