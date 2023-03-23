بعد رفع الفائدة الأمريكية.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أولى ليالي رمضان، بالتزامن مع رفع المجلس الفيدرالي الأمريكي الفائدة بنسبة 0.25%، الأربعاء، رغم ارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية للموقع "مصراوي".

وبحلول مساء الأربعاء، قفز سعر جرام الذهب 30 جنيها، مقارنة بأسعار بتعاملات الظهيرة، ليعاود الصعود مجددا إلى فوق مستوى ألفي جنيه.

والأربعاء، قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بعد انتهاء ثاني اجتماعاته في العام الجاري، لحسم مصير الفائدة.

وأعلن الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.75% و5%.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1340 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1723 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2010 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2297 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 16080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1964 دولارا للأوقية اليوم الأربعاء، بزيادة 1.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.