«واعد» مسار تدريبي للمبتعثين في قطاعي الصناعة والتعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، مسار «واعد» في قطاعي الصناعة والتعدين، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في مرحلته الرابعة؛ الذي يهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها وتأهيلها وصقل المواهب من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديميات المتخصصة في برامج التدريب الفني والمهني. وأوضحت أن مسار البرنامج بمخرجاته التدريبية يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل السعودي ورفع كفاءة رأس المال البشري في قطاعي الصناعة والتعدين بوصفهما من القطاعات الاستراتيجية الواعدة في المملكة، حيث يركز البرنامج على تقديم البرامج التدريبية التي تدعم مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الواعدة، والمساهمة في مطابقة متطلبات السوق الصناعي والتعديني مع مؤهلات الكوادر الوطنية ومهاراتها. ويعمل البرنامج على توفير التدريب على رأس العمل من خلال ابتعاث يبدأ بالتوظيف في التخصصات الفنية والمهنية، إضافة إلى توفير برامج تدريبية غير متوفرة في المملكة للمستجدين، أو من ذوي الخبرة، وذلك بالتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية. وعقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في أكتوبر الماضي ورشة عمل تعريفية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، التي تضمنت التعريف بمسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه، حيث يأتي تعاون الوزارة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في إطار جهود العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ وتحقيق التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية الوطنية. ودعت الوزارة المنشآت الصناعية والتعدينية الراغبة في تطوير كوادرها الوطنية إلى الالتحاق بمسار واعد في قطاعي الصناعة والتعدين عبر الرابط https://survey.mim.gov.sa/Survey/OOHPX0DWh5s/، وذلك للمساهمة في تطوير مهارات الشباب السعوديين والشابات وتمكينهم وصقل مهاراتهم وتوظيفها بما يخدم جودة الأعمال المطلوبة في سوق العمل السعودي.

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