المركزي السعودي: المملكة حريصة على تعزيز الأطر التشريعية المكافحة لغسل الأموال

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جاء ذلك خلال أعمال الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي انطلق أمس بالرياض، ونظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع شركة ريفينيتيف إحدى الشركات التابعة لمجموعة لندن للأوراق المالية، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أيمن السياري وبحضور أكثر من 500 مشارك.
ولفت آل الشيخ خلال حديثه في الملتقى، إلى أن هذا الملتقى يؤكد التزام الجهات المعنية في المملكة بما فيها البنك المركزي السعودي على تطبيق المتطلبات الدولية ومتابعة آخر التطورات بشأنها، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بالجوانب التشريعية، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن الملتقى يعد فرصة مناسبة يتعرف خلالها الممارسون العاملون في الجهات المعنية، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة على أفضل التجارب والممارسات الدولية، والإسهام في تعزيز وبناء القدرات الفنية والمعرفية للممارسين في المملكة، مؤكدا أهمية الاستمرار في عقد هذا الملتقى السنوي.
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