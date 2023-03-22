مجموعة روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العقارية إحدى الشركات الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقعت اتفاقية تعاون مع شركة تكامل لخدمات الأعمال لمدة عام، والتي ستمنح «روشن» بموجبها وصولا أكبر إلى الخدمات الخاصة بالمقاولين الحكوميين. وأوضح الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة روشن جايش ماغانلال في تصريح له، أن المجموعة تسعى إلى التعاون مع أفضل الشركاء في كل مجال، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسمح باتخاذ قرارات مستنيرة أكثر، حيث تحرص «روشن» على تعزيز تبني التحول الرقمي في صناعة العقارات.

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