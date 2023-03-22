«الحافلة الذكية» تعزز المعرفة الرقمية لكبار السن بمحافظات الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت «الحافلة الذكية» مرحلتها الأولى التي أطلقتها مجموعة stc لتمكين كبار السن من التعامل مع التقنيات الحديثة بعد مرورها بعدد من محافظات منطقة الرياض، وتأتي ضمن مبادرات المجموعة المجتمعية لتعزيز المعرفة الرقمية لجميع فئات المجتمع في المملكة وتحقيقا لأهداف الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وتمكينا للشمول الرقمي، وذلك عبر شراكتها مع شركة هواوي.

وحظيت الحافلة الذكية منذ انطلاقتها بتوافد أكثر من 2000 مستفيد من كبار السن لتوعيتهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة، واستخدام أهم تطبيقات الهاتف المحمول تتضمن أكثر من 140 جلسة تقنية توعوية والتي تركز على التطبيقات الحكومية مثل: أبشر، وتوكلنا، وصحتي، وتوكلنا خدمات، وناجز، بالإضافة إلى تطبيق mystc، لمساعدتهم في الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال الالكتروني، والتوعية في مجال سرية المعلومات والحفاظ عليها، ويساند المشروع كبار السن للتعرف على أهم المهارات والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال حافلات ذكية تجوب عددا من محافظات المملكة، وشملت رحلة الحافلة محافظات وقرى القويعية، والدوادمي، مركز الجمش، وشقراء، أشيقر، روضة سدير، والقصب، والزلفي، والخرج، والأفلاج، والسليل. وكانت الحافلة قد انطلقت في شهر فبراير الماضي بهدف الوصول إلى أكبر عدد من كبار السن لإثراء معارفهم وتمكينهم في المجال الرقمي. ويأتي مشروع الحافلة الذكية استمرارا للمشاريع التي تقدمها مجموعة stc ضمن مبادراتها المجتمعية لدعم المجتمعات والقطاعات غير الربحية، واستكمالا لجهودها في مجال الاستدامة بهدف المساهمة في مستقبل مستدام، ومضاعفة الأثر الإيجابي البيئي والاجتماعي، وذلك انطلاقا من مكانتها الريادية بصفتها أبرز وأهم مزودي الخدمات الرقمية في المملكة والمنطقة.

«الحافلة الذكية»

