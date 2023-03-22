«الحافلة الذكية» تعزز المعرفة الرقمية لكبار السن بمحافظات الرياض

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وحظيت الحافلة الذكية منذ انطلاقتها بتوافد أكثر من 2000 مستفيد من كبار السن لتوعيتهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة، واستخدام أهم تطبيقات الهاتف المحمول تتضمن أكثر من 140 جلسة تقنية توعوية والتي تركز على التطبيقات الحكومية مثل: أبشر، وتوكلنا، وصحتي، وتوكلنا خدمات، وناجز، بالإضافة إلى تطبيق mystc، لمساعدتهم في الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال الالكتروني، والتوعية في مجال سرية المعلومات والحفاظ عليها، ويساند المشروع كبار السن للتعرف على أهم المهارات والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال حافلات ذكية تجوب عددا من محافظات المملكة، وشملت رحلة الحافلة محافظات وقرى القويعية، والدوادمي، مركز الجمش، وشقراء، أشيقر، روضة سدير، والقصب، والزلفي، والخرج، والأفلاج، والسليل. وكانت الحافلة قد انطلقت في شهر فبراير الماضي بهدف الوصول إلى أكبر عدد من كبار السن لإثراء معارفهم وتمكينهم في المجال الرقمي. ويأتي مشروع الحافلة الذكية استمرارا للمشاريع التي تقدمها مجموعة stc ضمن مبادراتها المجتمعية لدعم المجتمعات والقطاعات غير الربحية، واستكمالا لجهودها في مجال الاستدامة بهدف المساهمة في مستقبل مستدام، ومضاعفة الأثر الإيجابي البيئي والاجتماعي، وذلك انطلاقا من مكانتها الريادية بصفتها أبرز وأهم مزودي الخدمات الرقمية في المملكة والمنطقة.
«الحافلة الذكية»
- شملت: القويعية، الدوادمي، مركز الجمش، شقراء، أشيقر، روضة سدير، القصب، الزلفي، الخرج، الأفلاج، السليل.
- انطلقت في فبراير 2023.
- حظيت بتوافد 2000 مستفيد من كبار السن.
- تضمنت 140 جلسة تقنية توعوية وركزت على تطبيقات: أبشر، توكلنا، صحتي، توكلنا خدمات، ناجز، mystc.
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