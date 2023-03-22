83 مليون م2 مفوترة في حاضرة الدمام و63 أرضا بدأت التطوير والتداول

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ودعا البرنامج، ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، مشيرا إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445هـ.
يذكر أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أشارت إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية، ونصت المادة «تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».
فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام:
- صدرت في مارس 2023
- تتضمن 187 أرضا
- مجموع المساحات 83 مليون م2
- توفر 138 ألفا وحدة عقارية في حال إعمارها
- دخول 63 أرضا حيز التطوير أو التداول
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