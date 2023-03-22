مناقشة تحديات مستثمري القطاع السياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع وزارة السياحة ورشتي عمل «عن بعد» بعنوان «تحديات مستثمري القطاع السياحي»؛ لحصر تحديات المستثمرين في قطاعات خدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي والضيافة، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري.

وتناولت الورشتان التي حضرها أكثر من 100 ممثل من قطاع الأعمال عددا من المحاور الرئيسة، أبرزها رحلة المستثمر، والأنظمة واللوائح، إلى جانب الاستثمار والتمويل، وشمل النقاش بحث ممكنات القطاع السياحي، وفي مقدمتها تأهيل رأس المال البشري، وتنمية قدراته في مجال السياحة، من خلال الاستفادة من برامج التدريب والتعليم النوعية، إضافة إلى جانب المعلومات السياحية.

يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يسعى من خلال ورش العمل التي يعقدها ويستضيفها، إلى تعزيز ومأسسة التواصل مع قطاع الأعمال، والعمل شريكا داعما في بيئة الأعمال بالمملكة، بدراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تعزز تنافسية المملكة محليا ودوليا، إضافة إلى دوره في تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك من خلال طرح الجهات الحكومية لمشروعاتها عبر المنصة الالكترونية الموحدة «استطلاع».