بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. بنوك خليجية ترفع سعر الفائدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت عدد من البنوك الخليجية والعربية، مساء الأربعاء، رفع سعر الفائدة 0.25%.

وقال البنك المركزي البحريني، في بيان، إنه قرر رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع الفائدة بنفس القدر إذ يرتبط الدينار البحريني بالدولار.

وأشار البنك عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع ارتفع إلى 5.75 بالمئة من 5.5 بالمئة فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة.

وأضاف أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5 بالمئة من 6.25 بالمئة.

كما أعلن البنك المركزي السعودي عن رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس.

وقرر مصرف قطر المركزي رفع سعرالفائدة للإيداع بمقدار 25 نقطة على أساس ليصبح 5.25% ، والإقراض بمقدار 25 نقطة على أساس ليصبح 5.75% ، اعتبارا من غدا الخميس

وفي وقت سابق، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.

وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين.

وأضاف أن التضخم لا يزال مرتفعا لكن النظام المصرفي "سليم ومرن".