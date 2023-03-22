شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مايو 75.09دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 69.41 دولار للبرميل تسليم شهر مايو، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 79.54 دولار للبرميل لشهر مارس 2023. وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.184 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.278 دولار للجالون.

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