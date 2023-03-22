شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 988.343 مليار جنيه.





إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وجلاكسو سميثكلاين، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وجولدن تكس للأصواف، والعامة للصوامع والتخزين.

البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 988.343 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 518.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.45%، والعرب على 5.66%، واستحوذت المؤسسات على 28.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10 ملايين جنيه، 87.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 66.3 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17916 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6279 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 4040 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3367 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 106 ألف سهم، 284 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمجموعة المصرية العقارية 13389 سهم، 1.6 ميلون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2000 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 90 ألف سهم، 83 ألف سهم، 133.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، 92 ألف سهم، 2 سهم، 24481 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة لإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، 40 ألف سهم، 30 ألف سهم، 700 ألف سهم، 4 أسهم، على التوالي.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، إيرادات تشغيلية بلغت 10.959 مليار جنيه مقارنةً بـ6.187 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.84 مليار جنيه في عام 2022 مقارنةً بـ1.553 مليار جنيه في عام 2021.

وحققت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات بلغت 7.3 مليون جنيه مقارنةً بـ5.5 ملوين جنيه، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 3 ملايين جنيه في عام 2022 مقارنةً بـ8.2 مليون جنيه في عام 2021.

بي إنفستمنتس

قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن مجلس إدارة الشركة، فوض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاقية النهائية مع صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وذلك لاستثمار مبلغ 500 مليون جنيه في المنصة الاستثمارية التي أنشائها الصندوق للاستثمار في مجال توزيع وتجارة الأدوية في مصر.