ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشان أسعار الفائدة

الشارقة - اميمة ياسر -

تترقب الأسواق، مساء الأربعاء، قرار البنك المركزي الأمريكي "الفيدرالي" بشأن أسعار الفائدة، في ظل توقعات متأرجحة بين رفع جديد للفائدة أو تثبيتها.

ووفقا لموقع "مصراوي"، ينقسم المحللون بين توقعات الرفع أو التثبيت، حيث يرى الغالبية أن يلجأ الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% بدلا من توقعات سابقة برفع 0.5% للمحافظة على وتيرة رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.

ويرى محللون آخرون أن البنك المركزي الأمريكي قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة لاستيعاب القلق المتزايد في القطاع المصرفي الأمريكي نتيجة انهيار 3 بنوك أمريكية على رأسها بنك سيليكون فالي والذي وصل للهاوية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على مدى العام الماضي.

ومنذ مارس 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في 8 اجتماعات متتالية، وتراوحت نسبة الزيادة في الغالب بين 0.75% و0.5%.

وفي آخر اجتماعاته في فبراير الماضي، أعلن الفيدرالي زيادة الفائدة بنسبة 0.25%.

وأجرت والة "رويترز" استطلاع رأي ضم 82 اقتصاديًا، نشرته أمس الاثنين، توقع 76 اقتصاديا أن زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع هذا الأسبوع.

وفي حال رفع الفيدرالي الأمريكي بنسبة ربع نقطة مئوية، سترتفع أسعار الفائدة في أمريكا يتراوح بين 4.75% و 5%.