شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بقيمة 25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بتوقيع التزام مالي على شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي على الشركة العربية لحليج الأقطان بقيمة 5 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022.

وقررت لجنة القيد، التنبيه على شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، مراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

فيما قررت اللجنة، الموافقة على مخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، بأوجه الإخلال بقواعد القيد طبقًا للبندين (4) و(5) من المادة (53) والبند (6) من المادة (9) والبندين (17) و(18) من تقرير الإفصاح بغرض الطرح وخطة الطرح، وفي حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات المشار اليها خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة، على أن إخطار الشركة بقرار اللجنة في يوم العمل التالي لصدور القرار.

وقررت إدراج أسهم الشركة بالقائمة (د) تنفيذا للبند (1) من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 92 لسنة 2021 الخاص بمحددات ادراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس