شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بقيمة 25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وقررت لجنة القيد، التنبيه على شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، مراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
فيما قررت اللجنة، الموافقة على مخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، بأوجه الإخلال بقواعد القيد طبقًا للبندين (4) و(5) من المادة (53) والبند (6) من المادة (9) والبندين (17) و(18) من تقرير الإفصاح بغرض الطرح وخطة الطرح، وفي حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات المشار اليها خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة، على أن إخطار الشركة بقرار اللجنة في يوم العمل التالي لصدور القرار.
وقررت إدراج أسهم الشركة بالقائمة (د) تنفيذا للبند (1) من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 92 لسنة 2021 الخاص بمحددات ادراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس