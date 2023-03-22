شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم .. هبوط البورصة وتحرك سعر الذهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير الهامة في الشأن الاقتصادي على المستوي المحلي والدولي، والتي من بينها تطورات أداء البورصة المصرية وحركة الذهب عالميًاتحرك سعر الذهب
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2000 جنيها.
عيار 18 يسجل 1714 جنيها.
عيار 24 يسجل 2285 جنيها.
الجنيه الذهب 16000 جنيها.
اونصة الذهب 1940 دولار.
قرار الفيدرالي خلال ساعات
سيناريوهات قرار الفيدرالي وأثرها على الذهب
بالنسبة لسيناريوهات قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي التي سيعلن عنها غدا، ففي حالة تثبيت أسعار الفائدة سنشهد عودة الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، ولكن حتى يستقر الذهب فوق هذا المستوى سنحتاج لمعرفة رؤية البنك لمستقبل الفائدة على المدى القصير إلى المتوسط، وفق gold Bullion،أيضاً سيحتاج الذهب إلى أن يكون حديث جيروم باول رئيس الفيدرالي عقب الاجتماع يميل إلى دعم النمو الاقتصادي والأوضاع المتدهورة في القطاع المصرفي على حساب التضخم، وفي هذه الحالة سنرى ارتفاعات جديدة في الذهب وتسجيل مستويات تاريخية.إنشاء أحدث معمل لقياس انبعاثات الكربون بالمنتجات المصرية
كشف اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن افتتاح معملين صناعيين بمينائي السخنة وشرق بورسعيد، وزيادة عدد المعامل الموجودة في ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 28 معمل صناعي لتغطية كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التي تتواجد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة.
وتابع أن الحكومة خصصت مبلغ 932 مليون جنيه لتطوير المعامل في الموانئ المصرية المختلفة والالتزام بتطبيق أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والاختبار، مشيراً إلى قيام الهيئة بوضع خطة استراتيجية في الفترة من 2018 إلى 2020 بغرض تطوير معاملها المركزية المقامة بالموانئ المصرية البرية والبحرية والجوية بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.
وأضاف "النجار"، خلال اجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، وزيادة عدد المعامل في ميناء دمياط من 9 معامل إلى 13 معملاً ويتم تطوير المعامل وفقًا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها، كما تم إنشاء معمل للجنوط والإطارات بميناء العين السخنة.
هبوط مؤشر البورصة المصريةأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 988.343 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17916 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6279 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 4040 نقطة.
إنشاء أول مصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات بـ150 مليون دولار
أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تطوير ورفع كفاءة الأرصفة البحرية بميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن إنشاء أول مصنع من نوعه لإنتاج الأمصال واللقاحات في منطقة السخنة.
وجاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، مساء أمس، في لقائه الرابع للعام المالي 2022/2023، بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بمشاركتها عبر الفيديو كونفرنس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ،الفريق كامل الوزير وزير النقل، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، نواب رئيس الهيئة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والأعضاء ذوي الخبرة، حيث ناقش الاجتماع موضوعات عديدة تتضمن عرض مشروعات باستثمارات متنوعة تقام بالموانئ التابعة للهيئة وكذلك المناطق الصناعية.
في هذا السياق، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية يحظى بموقع استراتيجي مميز عند المدخل الجنوبي لقناة السويس مما يؤهله للإسهام بدور محوري في حركة التجارة العالمية خاصة لدول البحر الأحمر، حيث أنه ميناء متخصص لأنشطة الصب الجاف والسائل مما يحتم بضرورة رفع كفاءة وتطوير الأرصفة البحرية التي يضمها وعددها 9 أرصفة بحرية، لتتم أعمال التطوير على مرحلتين وتنفيذها لتقام عليها أنشطة متنوعة للاستفادة من موقعه وتكامله مع المنطقة الصناعية بالسخنة.