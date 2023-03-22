شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنظيم أنشطة سوق الغاز: مصر فى سبيلها لتحقيق الحياد التنافسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أن مصر في سبيلها لتحقيق الحياد التنافسي في سوق الغاز.

وأضاف خلال كلمته مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي": التجربة المصرية والدولية الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" أن جهاز تنظيم الغاز أنشئ بموجب القانون الصادر في أغسطس 2017 واللائحة التنفيذية في فبراير 2018، والهدف من إنشائه هو تنظيم سوق الغاز وإتاحة كافة الشبكات وتسهيلات الغاز في مصر والتي تعد قياسية بالمقارنة بشبكات الغاز بدول البحر المتوسط والشرق الأوسط كله فضلًا عن جذب الاستثمارات الخارجية وهو ما لن يتم إلا من خلال وضع سوق تنافسي حيادي يتسم بالشفافية.

وأوضح أن الجهاز يضم في عضويته كافة الأطراف المعنية بسوق الغاز من اتحاد الصناعات وممثلي القطاع الخاص والبترول المصري بالإضافة إلى عضوية رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك لضمان صدور كافة القرارات الصادرة عن الجهاز مراعية لكافة قوانين المنافسة.

ونوه بأن الجهاز بدأ في عمل إطار تنظيمي كامل لممارسة كافة أنشطة سوق الغاز في مصر بكل فروعه بدءا من استيراده وتوريده وشبكات نقله وتوزيعه وحتى إعادة تصديره مشيرا إلى أن تكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الغاز، والجهاز يعد إحدى الأدوات التي تسمح بتنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي حيث يصدر التراخيص ويسمح بدخول موردين آخرين يقومون باستيراد الغاز للسوق المصري، لتأمين احتياجات البلاد من الغاز سواء للاستخدام المحلي أو لإعادة تصديره وذلك من خلال تطبيق مبدأ التنافسية حيث لن يقبل أي مستثمر الدخول في سوق لا يتسم بالشفافية والتنافسية الحرة.