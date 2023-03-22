شكرا لقرائتكم خبر عن خلو منصب نائب الرئيس التنفيذى للموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويضم الهيكل التنظيمي للشركة المصرية للاتصالات، كل من المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ومحمد شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية، ومحمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية، وسيف الله منيب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين، ومحمد الفوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، والحسيني عادل نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، فيما كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية كريم يوسف.

وحققت الشرك المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 44.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب)، وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق محققا هامش قدره 23%.