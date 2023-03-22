"وكالة فيتش" تتوقع ارتفاع الدولار لـ 33 جنيهًا وارتداه ل 30 جنيهًا للدولار مرة أخرى

الشارقة - اميمة ياسر - توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" في تقرير حديث ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى مستويات الـ 33 جنيه، بسبب شح العملات الأجنبية، وذلك قبل أن ينخفض مجددًا إلى مستوى 30 جنيها للدولار بنهاية العام الحالي.

توقعات الوكالة العالمية، إحدى مؤسسات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تشير إلى ارتفاع في قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، في وقتٍ تراوح سعر الصرف اليوم في البنوك المصرية، بين 30.75 و30.90 جنيه للشراء، وبين 30.85 و30.95 جنيه للبيع، في حين جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عن 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

وزادت الوكالة أيضًا من توقعاتها للنمو في مصر في الفترة (يوليو 2022-يونيو 2023) من 3,0% إلى 3,4% بعد أن أصبحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أقوى من توقعات الوكالة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ثبات الجنيه في السوق الرسمية، على الرغم من انخفاضه أمام الدولار بالعقود الآجلة لـ 12 شهرًا إلى مستويات الـ 40 جنيه للدولار الواحد.

وأرجعت الوكالة ارتفاع الجنيه إلى مستويات الـ 30 بنهاية العام بعد انخفاضه إلى 33 إلى عدة عوامل أبرزها التقدم السريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.

وأكدت أن التخوفات من تفاقم الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سيعيق حدوث انتعاش أقوى في قيمة الجنيه خلال عام 2023.

وذكرت أن الانخفاض المستمر في العملة بسبب التزام البنك المركزي باتباع سعر صرف مرن، وهو الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت خوفًا من حدوث تراجع مفرط في قيمتها.

واستبعدت عودة الاستثمارات بسوق الدين المصرية إلى نفس مستويات ما قبل الغزو الروسي الأوكراني.