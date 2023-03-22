شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: إعداد الإطار التنظيمى لأول سوق طوعى لتداول شهادات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن عمل البورصة حاليًا مع كافة الجهات المعنية على الانتهاء من الإطار التنظيمي لأول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، تمهيدًا لتفعيله في أقرب وقت.

وجاء ذلك في كلمته على هامش مشاركته في مؤتمر القطاع المصرفي في مصر: شراكة مؤسسة التمويل الدولية والقطاع المالي الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وقال "الدكاني" :"يمثل المؤتمر فرصة متميزة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى المستقبلية بين جميع الأطراف المشاركة"، مضيفًا أن البورصة تقدر العمل الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في مصر خاصة جهودها الكبيرة في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة الوعي بها.

وأوضح "الدكاني"، أن البورصة المصرية لا تدخر وسعًا في مساعدة الشركات المدرجة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام بالأطر الخاصة بالحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة، وكذلك الإفصاح عن الخطوات المتخذة.

وأكد رئيس البورصة المصرية على أهمية تضافر جهود جميع شركاء العمل والنجاح، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والجهات التنظيمية، لتطوير منهج عمل متكامل ومتعدد الجوانب لدعم نمو تمويل أنشطة الحفاظ على المناخ في مصر والذي بلغ حجمه أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في كافة القطاعات، مضيفًا أن البورصة تعمل مع جميع الشركاء للترويج لـ "السندات الخضراء" والتي أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي لها مؤخرًا.

واختتم الدكاني حديثه قائلًا :"نريد من الشركات المدرجة بشكل خاص، وجميع الشركات بشكل عام، أن تنظر إلى الأطر الخاصة بالحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة (ESG) وجميع عناصر الاقتصاد الأخضر كفرص استثمارية وليست كأعباء إضافية".