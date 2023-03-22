شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات منخفضة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 15289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 18014 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 6284 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4082 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3410 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وجلاكسو سميثكلاين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 106 ألف سهم، 284 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمجموعة المصرية العقارية 13389 سهم، 1.6 ميلون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2000 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 90 ألف سهم، 83 ألف سهم، 133.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، 92 ألف سهم، 2 سهم، 24481 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة لإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، 40 ألف سهم، 30 ألف سهم، 700 ألف سهم، 4 أسهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، إيرادات تشغيلية بلغت 10.959 مليار جنيه مقارنةً بـ6.187 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.84 مليار جنيه في عام 2022 مقارنةً بـ1.553 مليار جنيه في عام 2021.

وحققت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات بلغت 7.3 مليون جنيه مقارنةً بـ5.5 ملوين جنيه، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 3 ملايين جنيه في عام 2022 مقارنةً بـ8.2 مليون جنيه في عام 2021.

في سياق آخر قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن مجلس إدارة الشركة، فوض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاقية النهائية مع صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وذلك لاستثمار مبلغ 500 مليون جنيه في المنصة الاستثمارية التي أنشائها الصندوق للاستثمار في مجال توزيع وتجارة الأدوية في مصر.