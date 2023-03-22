شكرا لقرائتكم خبر عن رئيـس جهاز "القاهرة الجديدة" يواصل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على مواصلة جولاته التفقدية، لمتابعة المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز، والتنفيذيون.

وقام المهندس عبدالرءوف الغيطى، ومرافقوه، بتفقد مناطق ( امتداد التسعين الجنوبي – محور 24 - محور 28 – دار مصر 2 – جنة – سكن مصر أرض المعارض)، حيث يجري الآن أعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة سكن مصر بأرض المعارض.

وواصل المهندس عبدالرءوف الغيطى، المرور والمتابعة لأعمال (طرق التجمع الأول وأعمال الطرق بمنطقة اللوتس - وأعمال تطوير القطاع الثالث من مركز المدينة)، موجهاً بالعديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين وللشركات العاملة بالمشاريع المختلفة، وبضرورة العمل على سرعة إنجاز وانهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها، وذلك بالتوازي مع مراعاة جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة والاشتراطات الفنية المتعارف عليها.

وفى نفس السياق، واستجابة لمطالب سكان سكن مصر غرب الجامعات الأندلس، جارٍ تنفيذ أعمال تسوية وتهذيب منطقة الخدمات أمام المشروع بمحور العبور، وكذا إنشاء حارة خدمة أمام المشروع لسهولة الخروج والدخول للمستفيدين.