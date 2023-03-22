الاقتصاد

افتتاح محطة طاقة شمسية بقدرة 36 ميجاوات بمنجم السكرى

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القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكرى بقدرة 36 ميجاوات بالإضافة لنظام تخزين بالبطاريات بسعة 7.5 ميجاوات لتغذية المنجم ، والتى جاءت كأحد حلول ترشيد النفقات والحفاظ على استدامة الإنتاج ، وتحقق المحطة كذلك تعظيماً للاستفادة من الموقع الجغرافى للمنجم بمنطقة الصحراء الشرقية المصرية والتى تعد أعلى منطقة تشهد إشعاع الشمس حتى حوالى 10 ساعات يومياً ، وأكبر محطة تخدم منجم تعدين ،  وتساهم المحطة فى تقليل استهلاك الوقود فى المنجم  بمعدل 22 مليون لتر سنوياً، وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية بمعدل 60 ألف طن من مكافئ غاز CO2 سنوياً ، وهي أكبر محطة منفصلة عن الشبكة الكهربائية ،مخصصة لتأمين الكهرباء لموقع تنجيم فى العالم.

 

رافق الوزير خلال الجولة المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والمهندس عمرو حسونة، المدير التنفيذى لشركة السكرى لمناجم الذهب، ومدير شركة سنتامين مصر، والمهندس طارق عباس رئيس شركة السكرى لإنتاج الذهب  والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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