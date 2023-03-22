شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولى: أسعار النفط سجلت زيادة بنسبة 35٪ من يناير إلى أغسطس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير مجلس اتحاد الغرف الامريكية بشمال افريقيا والشرق الأوسط الذى تتراسه الغرفة الامريكية بالقاهر برئاسة طارق توفيق انه وسط العقوبات العالمية على المنتجات البترولية الروسية ، استفادت الدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع أسعار النفط ، حيث سجلت زيادة بنسبة 35٪ على أساس سنوي في قيمة إجمالي الصادرات من يناير إلى أغسطس 2022.

وازدهر بحسب التقرير إنتاج المنطقة من النفط فى عام 2022 ، متوسط 34.1 مليون برميل فى اليوم، بزيادة 10٪ على أساس سنوي ؛ 80٪ من الزيادة في الإنتاج كانت بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي ، نصفها من السعودية وحدها. سجلت المملكة العربية السعودية والعراق نمواً في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 8.3٪ و 8.7٪ على التوالي ، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط. ومع ذلك ، لم تسجل القطاعات الأخرى أداءً إيجابيًا بسبب استمرار عدم اليقين الاقتصادى.

أشار التقرير انه كما بدأ العالم في التعافي من الصدمات الاقتصادية لوباء COVID-19 ، أطلق اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022 العنان لموجة جديدة من اضطرابات سلسلة التوريد والتضخم العالمى الذى أثر سلبًا على مسار النمو في جميع البلدان ، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفقًا للبنك الدولي ، من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية إلى 3.5٪ في عام 2023 ، متأثرًا بتدهور الأوضاع المالية العالمية ، وضعف الشراكات التجارية الرئيسية ، وتزايد الضغوط التضخمية ، وعدم الاستقرار السياسي المصحوب بنقص مستمر في الإمدادات ، وزيادة. الديون الوطنية.

من المتوقع أن ينخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.5٪ في عام 2023 ثم إلى 2.7٪ في عام 2024 ، مما يعكس العوائق الهيكلية المحلية مع تداعيات الاضطرابات العالمية المستمرة. إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لا سيما التأثير النفطي ، عرضة للضغوط المالية الخارجية التي تحركها تدفقات رأس المال الخارجة ، مما يؤدي إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.