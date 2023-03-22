هيئة النقل

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وتأتي مشاركة الهيئة العامة للنقل بهدف استعراض أبرز التوجهات والمشاريع الوطنية الرائدة في مجال أنماط التنقل الجديد والتقنيات الحديثة في مختلف وسائل النقل، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية من خلال وسائل وأنظمة نقل ذكية وصديقة للبيئة.
وتضمن برنامج المؤتمر مشاركة وكيل الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، تلتها جلسة حوارية بعنوان «التحديات و الفرص للنقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
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