شكرا لقرائتكم خبر هيئة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة النقل شاركت في المؤتمر الدولي للتنقل الذكي 2023 الذي نظمته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» تحت عنوان «مستقبل مستدام يبدأ بالتنقل الذكي» IEEE International Conference on Smart Mobility ، في الفترة 19 - 21 مارس 2023.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للنقل بهدف استعراض أبرز التوجهات والمشاريع الوطنية الرائدة في مجال أنماط التنقل الجديد والتقنيات الحديثة في مختلف وسائل النقل، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية من خلال وسائل وأنظمة نقل ذكية وصديقة للبيئة.

وتضمن برنامج المؤتمر مشاركة وكيل الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، تلتها جلسة حوارية بعنوان «التحديات و الفرص للنقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».