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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 24 فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة تبوك مختلفة المواقع والمساحات، شملت فرصا في الأنشطة التجارية الاجتماعية والدعاية والإعلان، وبمدد عقود تتراوح بين 7 سنوات و25 سنة، بهدف تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين لتوفير فرص وبيئة استثمارية جاذبة، وفرص وظيفية. ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة الدخول على الموقع الالكتروني «بلدي» والشراء والاستلام الالكتروني لكراسات الشروط والمواصفات أو عن طريق تحميل تطبيق «فرص» للأجهزة الذكية والاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية للتطبيق.

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