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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدت أمس اجتماعها الثمانين في العاصمة العمانية مسقط.

وبحثت اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في المجال النقدي، وتوصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.

وناقشت تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي والمصرفي.