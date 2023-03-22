وفد جمعية مصدري

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ويضم الوفد 15 شركة متخصصة في قطاعات الكابلات، الإضاءة، المولدات والمحولات، الالكترونيات، الأدوات المنزلية، المضخات، معدات الحفر، والمقابس والألواح الكهربائية.
وجرى على هامش اللقاء عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد الدولتين وتبادل الخبرات في مجال تخصصات الوفد.
يذكر أن زيارة الوفد تأتي في إطار جهود غرفة الرياض لتقوية الروابط بين رجال الأعمال ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الروابط التجارية والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
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