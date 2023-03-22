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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد جمعية مصدري الكهرباء والالكترونيات التركي بحث مع قطاع الأعمال بغرفة الرياض سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات استثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين وتقوية الروابط الاقتصادية.

ويضم الوفد 15 شركة متخصصة في قطاعات الكابلات، الإضاءة، المولدات والمحولات، الالكترونيات، الأدوات المنزلية، المضخات، معدات الحفر، والمقابس والألواح الكهربائية.

وجرى على هامش اللقاء عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد الدولتين وتبادل الخبرات في مجال تخصصات الوفد.

يذكر أن زيارة الوفد تأتي في إطار جهود غرفة الرياض لتقوية الروابط بين رجال الأعمال ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الروابط التجارية والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.