بيع أرض تاج الياسمين بقيمة تجاوزت مليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» نجاحا كبيرا في الإشراف على مزاد تاج الياسمين النوعي، الذي عرضت فيه أرض الياسمين التي تجاوزت مساحتها الإجمالية 360 ألف مترمربع، وبيعت بقيمة إجمالية تجاوزت 1.19 مليار ريال، شامل السعي والضريبة، حيث تنافس نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والصناديق الاستثمارية والمهتمين بالقطاع العقاري على هذا المزاد، وذلك في المزاد العلني الحضوري الذي أقيم بمدينة الرياض. وأثنى الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي على الجهود المبذولة من شركاء المركز من المنشآت المختصة بتقديم خدمات البيع التصفية، وأكد أهميتها في تحقيق هذا النجاح الباهر، موضحا أهمية دور المركز الكامن في الإشراف على مزودي الخدمات فيما يخص أعمال البيع والتصفية للأصول أو التركات أو المساهمات أو غيرها من الأموال المسندة إلى المركز؛ حيث بلغ إجمالي الأصول التي تم تصفيتها خلال عامي 2021 و 2022م أكثر من 5000 عقار بمختلف مناطق ومدن المملكة، وتجاوز إجمالي الحقوق المستردة 12 مليار ريال، ويعد مزاد تاج الياسمين اليوم، استكمالا لقصص نجاحاته في تسريع استيفاء الحقوق. مزاد تاج الياسمين:





يتضمن بيع أرض الياسمين.



المساحة 360 ألف م2.



القيمة 1,190,273,186,33 ريال.



السعر شامل السعي والضريبة.



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