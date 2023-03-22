أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 21-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 993.575 مليار جنيه.





إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: راية لخدمات مراكز الاتصالات، والدولية للأسمدة والكيماويات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والملتقى العربية للاستثمارات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.





البورصة تربح 23 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 993.575 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 451.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.14%، والعرب على 5.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 146.3 مليون جنيه، 69.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 15325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 2647 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 18059 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 4096 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 34 ألف سهم، 288 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات 410.7 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 99.7 ألف سهم، 44.5 ألف سهم، 600 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 253 ألف سهم، 250 ألف سهم، 574.9 ألف سهم، 47 ألف سهم، على التوالي.





الرقابة الماليةأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 47، 48 وقف نشاط شركتي بريزما للوساطة في الأوراق المالية، وديناميك لتداول الأوراق المالية، اختياريًا لمدة عام اعتبارًا من ديسمبر عام 2022، وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.





باكين أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، التقدم بعرض شراء إجباري منافس على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، مقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات للاستحواذ على أسهم رأس مال شركة (باكين)، وذلك حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وبحد أدنى للتنفيذ 75% وسعر نقدي يبلغ 35 جنيه للسهم.