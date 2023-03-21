«مدن» تتسلم شهادة الاعتراف الأوروبي للتميز والجودة فئة 4 نجوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بندر الخريف، شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» فئة (4) نجوم، في مجال تطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.

وأكدت «مدن» أن حصولها على شهادة التميز الأوروبية يعد تتويجا لجهود فريق عمل وطني قدم أداء احترافيا على مدى عام كامل، واضعة نصب عينيها تطبيق نموذج عمل إداري يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، مما يعزز ثقة الشركاء المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

ويأتي ذلك ضمن أهداف «مدن» للارتقاء بمؤشرات الأداء العام وفق أسس علمية، وتحقيق تطلعات شركائها في خلق بيئة استثمارية نموذجية تتسم بالاستدامة والتكامل، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.

ونموذج «EFQM» هو إطار عمل إداري معترف به عالميا للتغيير التنظيمي وتحسين الأداء، يستند إلى بيانات مدعومة من خبراء الصناعة بما يتلاءم مع غايات المنظمات وأولوياتها والعاملين لديها سعيا لتحقيق نتائج فاعلة ومستدامة في مجال التميز المؤسسي، كما تعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة مؤسسة غير ربحية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتميز الأداء والأعمال المؤسسية.

وتتولى «مدن» منذ 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.