«استثمر في السعودية» تطرح مشاريعها في المعرض الدولي للعقار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت «استثمر في السعودية» مشاركتها في المعرض الدولي للعقار MIPIM، الذي أقيم خلال الفترة 14 - 17 مارس الجاري في مدينة كان الفرنسية، بهدف استعراض مختلف الفرص الاستثمارية والمشاريع الطموحة في القطاع العقاري بالمملكة والمزايا الاستثمارية الواعدة في مدن المملكة.

واستعرضت الجهات المشاركة تحت مظلة «استثمر في السعودية» في المعرض أحدث توجهات السوق والمشاريع الطموحة في القطاع العقاري بالمملكة وأهم فرص الاستثمار في مجال التطوير العقاري والإنجازات في تطوير القطاع العقاري، وتقديم الرؤى في صناعة تجربة عقارية مؤنسنة في مختلف مناطق المملكة.

وقدمت الجهات في المعرض عددا من ورش العمل والعروض التقديمية تناولت موضوعات المشروعات العملاقة وتطوير مدن مستدامة والتحول المتسارع في القطاع العقاري بالمملكة ورفع معايير الشراكات، فيما وقعت 3 مذكرات تفاهم من قبل الجهات المشاركة بهدف إطلاق فرص استثمارية جديدة في قطاع البناء لتطوير وحدات سكنية عالمية المستوى وتلبية تطلعات المجتمعات السعودية، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة لتحسين جودة خدمات المدن والمشهد الحضري، ودعم الشركات للدخول والنمو في السوق السعودي واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن المعرض الدولي للعقار MIPIM يعد من أهم المعارض العقارية في العالم وشارك فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجموعة روشن العقارية والشركة الوطنية للإسكان وأجدان ومدينة المطار، ويعد الحدث ملتقى لنخبة من المستثمرين والمطورين والمهندسين المعماريين ومديري العقارات، ويشكل فرصة فريدة يلتقي فيها أكثر من 25 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة.