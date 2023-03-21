شكرا لقرائتكم خبر 20 فرصة جاهزة للاستثمار بمكة لمدة تزيد على 25 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة، للاستثمار في 20 فرصة جاهزة لمدة تزيد على 25 عاما، وذلك من خلال استثمار الأراضي المخصصة للحدائق، بهدف زيادة نسبة استثمار القطاع الخاص في الحدائق بمكة المكرمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، ومكافحة التصحر، بما يتوافق مع مبادرة «السعودية الخضراء».

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن هذه الفرص منبثقة عن برنامج الاستثمار الأخضر، الذي جرى تنفيذه مؤخرا كمبادرة من غرفة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في ذراعها الاستثماري «شركة البلد الأمين» وذلك لاستثمار الأراضي بهدف زيادة نسبة الاستثمار في الحدائق بمدينة مكة المكرمة عن طريق تسويقها على المهتمين من رجال وسيدات الأعمال، للارتقاء بمستوى الحياة البيئية والرياضية والثقافية في العاصمة المقدسة.

وبين أن ذلك يأتي تعزيزا لاستدامة البيئية ومكافحة التصحر بما يتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء، وزيادة الغطاء الأخضر لتكون مكة المكرمة مدينة للحياة وصديقة للإنسان والبيئة، وتوفير الممكنات الفعالة للمجتمع من خلال تقديم الخدمات البلدية الراقية والمتميزة.

ودعت شركة البلد الأمين الراغبين في الاستثمار التسجيل عن طريق الرابط: https://www.questionpro.com/a/TakeSurveytt=eexNkiiOIE8ECHrPeIW9eQ%3D%3D، حيث يتيح البرنامج الاستثمار بعائد من خلال تطوير 25% من إجمالي مساحة الحديقة كأنشطة تجارية متنوعة، مع تأهيل الحديقة بالكامل بحسب اشتراطات أمانة العاصمة المقدسة.

فرص استثمارية في العاصمة المقدسة:

