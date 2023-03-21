سحور رمضان 2023.. ارتفاع أسعار الزبادي والفول هذا العام

الشارقة - اميمة ياسر -

يعتمد عدد كبير من المواطنين على الزبادي بجانب الفول كوجبات للسحور خلال شهر رمضان المبارك.

وقال إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن سعر عبوة الزبادي البلدي وزن 110 جرامات، ستتراوح خلال موسم رمضان بين 4.5 جنيه و5 جنيهات.

وخلال موسم رمضان الماضي 2022، كان سعر عبوة الزبادي وزن 110 جرام يتراوح بين 2.5 جنيه و3 جنيهات بالأسواق، وفقا لموقع "مصراوي".

ولفت شرابية إلى أن الإقبال على الزبادي يرتفع بنحو 3 أضعاف خلال شهر رمضان، مقارنة بالأيام العادية.

وفي السياق، شهدت أسعار الفول البلدي والمستورد، ارتفاعا بالأسواق خلال الأسبوع الجاري، مع اقتراب شهر رمضان، حيث ارتفع الطن بنحو ألفي جنيه، بسبب زيادة الطلب على الفول حيث يكون الضغط أكبر على الفول خلال وجبات السحور، وفقا لتصريحات محمد سليمان، عضو شعبة الغلال بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وبحسب سليمان، فقد تراوح سعر طن الفول البلدي بين 26 ألف جنيه و28 ألف جنيه للطن، وسجل سعر كيلو الفول المستورد نحو 21 ألف جنيه للطن.

وعلى مدار العام، شهدت أسعار منتجات الألبان زيادات متتالية نتيجة لعدة أزمات، أبرزها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما دفع أسعار الأعلاف للارتفاع، حيث تستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، وهو ما أدى لارتفاع أسعار الألبان، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وأزمة الاعتمادات المستندية التي أدت لتراكم البضائع بالموانئ.

وفي فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لموقع "مصراوي"، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في شهر يناير الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.

ومنذ 21 مارس 2022 وحتى الآن، قرر البنك المركزي خفض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية عدة مرات مع الإعلان في أكتوبر الماضي عن اتباع نظام سعر صرف مرن، وذلك بعد أن واجهت مصر أزمة في نقص العملة الأجنبية بعد خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال عام منذ ذلك الحين بنسبة 96.3%، ليسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات 20 مارس الجاري 30.84 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 20 مارس 2022.