شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات جلسة الثلاثاء باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.2%، 5.1%، أعقبهما قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية بنسبة 3.9%، 3.7%، على التوالي، وصعدت قطاعات السياحة والترفيه، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 2.5%.

وقفز قطاعا التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.2%، 2%، على التوالي، وزادت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.3%، 1.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 993.575 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 451.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.14%، والعرب على 5.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 146.3 مليون جنيه، 69.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 15325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 2647 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 18059 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 4096 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.