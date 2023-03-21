شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تستعين بخبرات معهد لندن للصيرفة لتعزيز التمويل المستدام فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، وعن معهد لندن كريم رفاعي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، وأحمد رشدي مدير المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم مع معهد لندن للصيرفة والتمويل تؤكد حرص الهيئة على تعزيز أنشطة التمويل المستدام في القطاع المالي غير المصرفي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته، على أهمية التعرف على التجارب الدولية المتخصصة في مجال التمويل المستدام والاستفادة من خبرات الجهات الدولية المتخصصة لدعم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية من حيث التمويل المستدام، ورفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام.
وأشار "فريد"، إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاستدامة من خلال رفع الوعي وتطوير القدرات من خلال البرامج التدريبية بأهمية الاستدامة والحرص على تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وذلك في إطار ازدياد أهمية التمويل المستدام خلال الفترة الحالية عالميا وإقليميا ومحليا.
ومن جانبه قال السفير جاريث بايلي السفير البريطاني لدى مصر، إن توقيع الاتفاقية يشير إلى التزامنا المستمر بشراكتنا مع مصر لدعم رحلة التحول الأخضر، والتوجه نحو الطاقة المتجددة، وقال أن العام الماضي شهد القيام بتنفيذ إطار تعاون لدفع تكامل مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي داخل مصر وشمال إفريقيا، مضيفاً أن الفترة القادمة سيتم الاستمرار في تقديم مساعدة فنية لا تقدر بثمن من خلال التعاون بين معهد لندن للصيرفه والتمويل، والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ويساهم هذا النوع من التعاون في ضمان نجاح التحول الأخضر في مصر واستمراره في الوفاء بمبادئ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP26 و COP27 ".
فيما قال كريم رفاعي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج إن مذكرة التعاون الموقعة ستتيح العمل المشترك مع هيئة الرقابة المالية لتعزيز الاستدامة في مصر من خلال تبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في مجال التمويل المستدام والمجالات ذات الصلة.