وفد فرنسى يضم كبرى وسائل الإعلام وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى يزور الأهرامات

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القاهرة - سامية سيد - زار وفد فرنسي يضم كبرى وسائل الإعلام الفرنسية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي منطقة الأهرامات.

ضم الوفد كبرى وسائل الاعلام الفرنسية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وكان في استقبالهم أشرف محي مدير عام منطقة آثار الهرم،

,قام الوفد بجولة داخل منطقة الأهرامات زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، التقطوا خلالها العديد من الصور التذكارية، وأعربوا عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة وما شاهدوه خلالها من عظمة وعراقة الحضارة الفرعونية القديمة.