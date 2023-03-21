شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 15327 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 2627 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 17983 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 6316 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 2739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.01% ليصل

إلى مستوى 4055 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 3370 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: راية لخدمات مراكز الاتصالات، والدولية للأسمدة والكيماويات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة، أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.705 مليون وثيقة بدلًا من 2.7 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 34 ألف سهم، 288 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات 410.7 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 99.7 ألف سهم، 44.5 ألف سهم، 600 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 253 ألف سهم، 250 ألف سهم، 574.9 ألف سهم، 47 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 47، 48 وقف نشاط شركتي بريزما للوساطة في الأوراق المالية، وديناميك لتداول الأوراق المالية، اختياريًا لمدة عام اعتبارًا من ديسمبر عام 2022، وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.