شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الواردات تناقش شكاوى غرفة الطباعة بشأن الأحبار والمواد الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إنه في إطار التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة صناعات الطباعة فقد تم الاستجابة الفورية من اللواء عصام النجار رئيس الهيئة لطلب الغرفة بالرد على استفسارات شعبة الطباعة الرقمية فيما يخلص وارداتها من الأحبار والمواد الكيميائية.

وأضافت الغرفة في بيان رسمي لها اليوم، أن هناك استجابة فورية من اللواء عصام النجار والذي وجه بعقد اجتماع سريع للتعامل مع استفسارات شعبة الطباعة الرقمية، وبالفعل حضر المهندس السيد منصور رئيس الإدارة المركزية للواردات إلي الغرفة والاجتماع بالشعبة الطباعة الرقمية والرد على كافة الاستفسارات التي تم طرحها في الاجتماع وعرض كل الخدمات التي تقدمها الرقابة على الصادرات وكذلك أعلن التعامل الفورى والجاد مع كافة الشكاوي والاستفسارات والرد عليها.

وأبدي السيد منصور رئيس الإدارة المركزية للواردات في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استعداده للتعاون مع الغرفة وإزالة العقبات التي تواجه أعضاء غرفة صناعة الطباعة والتغليف بشكل عام فيما يخص الواردات وتقديم أفضل السبل في خروج الشحنات بأسرع وقت ممكن.

ويتوجه المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة وأعضاء مجلس غرفة صناعات الطباعة والتغليف بالشكر لرئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار على الدعم غير المسبوق من الهيئة للغرفة.