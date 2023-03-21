شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القومى للحضارة المصرية يحتفل بحلول شهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "بروح رمضانية احتفالاً بقدوم شهر رمضان"، نظم القسم التعليمى بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة من ورش العمل الفنية التراثية، وذلك في إطار الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المتحف احتفالا بحلول شهر رمضان الكريم، وتنوع الأنشطة والورش المقدمة لمختلف فئات المجتمع من زواره، وفي ضوء حرصه على دعم المشروعات الصغيرة والحفاظ على استدامتها.

وأوضحت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل أن التعريف بالتراث والموروث الشعبي وتعريف الجيل النشئ بأساليب حياة الأجداد وعاداتهم وتقاليدهم من أبرز وأهم أهداف المتحف انطلاقاً من كونه مركز تعليمياً وثقافياً يستهدف جميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم، مشيرة إلى أن شهر رمضان الكريم يعد أحد أهم المناسبات لدى الشعب المصري والذي يحمل أجواء وروحانيات ذات طابع خاص ويحرص المتحف لإحياء الكثير من العادات والتقاليد التراثية المتوارثة ضمن ممارساتنا الحياتية، لتعزيز مكانة وأصالة الموروث والتراث المصري بمختلف أشكاله وأنواعه.



صورة جماعية

وأشارت إلى أنه تم تنظيم أربعة ورش تنوعت في عرضها للأعمال الفنية الموروثة عبر الأجيال، والتي تميزت بها الموروثات والعادات المصرية عبر مر العصور المختلفة،ومنها ورشة لإحياء الفنون الإسلامية وفكرة فانوس رمضان بعنوان "فن الديكوباج بروح رمضانية"، وقدمتها كل من الفنانات ريحاب محمد وايمان المغربى ومنة الله المغربى، أما الورشة الثانية بعنوان " فن الكروشيه بروح رمضانية " من تنفيذ الفنانة دينا حسن انور،التى قدمت شرحا وتعليما للمتدربين عن انواع الغرز وكيفية عمل معلقات رمضان .

وقالت عزة رزق مسئولة القسم التعليمي بالمتحف، أن الورشة الثالثة جاءت بعنوان "طباعة بروح رمضانية " كانت عن طباعة الزخارف الاسلامية والاشكال الرمضانية، قدمتها الفنانة هبة عبد القادر اخصائي اول فنون بالمتحف، وتضمنت التعريف بالزخارف الاسلامية وكيفيه تفريغ الاستنسل وعمل تفريغ لقوالب اللينو مع التطبيق، وعمل مفارش باشكال وزخارف اسلامية ورمضانية، أما الورشة الرابعة عن كيفية صناعة الشموع وارتباطها بالاحتفالات والمناسبات التراثية فى مصر تحت عنوان " شموع بروح رمضانية "،وقدمت الفنانة منال عزت فيها كيفية عمل مشروع صغير من الشموع بزيوت عطرية .

وأضافت أنه تم أيضا تنظيم مجموعة من الورش الفنية لطلاب وطالبات التربية الفنية، والتي تأتي ضمن أنشطة الجانب العملي الخاص بدراستهم في جميع الفنون التشكيلية.