شكرا لقرائتكم خبر عن طابع بريد تذكارى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاريًّا يحمل شعار "قادرون باختلاف" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لـ"متلازمة داون"، الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

يأتي هذا الاحتفال بهدف رفع الوعي والاهتمام بالأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون ودعم إرادتهم الصلبة في تحدي الصعاب وتجاوزها.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: " اليوم العالمي لمتلازمة داون حدث هام يهدف إلى توجيه أنظار العالم لدعم الأشخاص المصابين بمتلازمة داون وعائلاتهم وتشجيعهم على المشاركة في المجتمع، مشيرًا إلى أن البريد المصري من خلال هذا الطابع التذكاري يوجه رسالة دعم وتقدير إلى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون وإلى جميع ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة، وأمهاتهم اللائي نُكنّ لهن كل احترام وتقدير؛ لما قدموه من دعم ومساندة لأبنائهن في سبيل تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، على نحو يعكس قدرتهم على الإسهام الفعَّال في مسيرة البناء والتنمية".

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات و الأحداث الهامة تخليداً لذكرى تلك الأحداث الهامة.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع ( 3 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ "QR Code" لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.