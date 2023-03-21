شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تحتفى بالشخصيات الأكثر تأثيرًا وعطاءً وظيفيًا وأسريًا واجتماعيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «عظيمات مصر»، رمز للعطاء المتجدد، والإخلاص المتفرد، والمثابرة، والتضحية، فى شتى مناحي الحياة، قائلاً: «تحية إجلال وتقدير لكل سيدة مصرية، تسهم بفاعلية فى بناء قواعد المجد الوطني، وإثراء المشهد الحضارى الذى تُصدِّره مصر للعالم أجمع، بحراك تنموي غير مسبوق، يستهدف إرساء دعائم حياة كريمة، ترتكز على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، أن كل قصة نجاح سواءً على مستوى الأسرة أو العمل الوظيفي أو الوطنى تعكس قدرة المرأة المصرية على صنع الأمل، وتجاوز الصعاب والتحديات وتحقيق الحلم، بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، ولنا فيمن حولنا نماذج مضيئة ستظل دافعًا قويًا لتكاتف الجهود المخلصة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية فى جمهوريتنا الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى حرصه على إفساح المجال بشكل أكبر للكفاءات النسائية لتولى المناصب القيادية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، وقد أثبت العديد منهن كفاءة بالغة فى مباشرة الاختصاصات وأداء الواجبات الوظيفية.

حرصت وزارة المالية على الاحتفاء بالشخصيات الأكثر تأثيرًا وعطاءً، وظيفيًا وأسريًا واجتماعيًا، فى احتفال نظمته وحدة تكافؤ الفرص، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم، ورؤساء القطاعات.

وجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة، التحية لكل امرأة مصرية ثابرت بعزيمة وإصرار؛ حتى أصبحت أيقونة النجاح والاستقرار فى الوطن، وشريكًا أصيلًا في بناء مستقبله، مؤكدًا تقديم كل الدعم لتمكين المرأة العاملة بالوزارة لتولى المناصب القيادية؛ ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الإطار المحفز لتميزها الحكومي والمؤسسي، لافتًا إلى أن الوزارة كرمت ٤٥ سيدة من النماذج المضيئة في وزارة المالية ممن ضربن أروع الأمثلة في العمل بأعلى درجات الاحترافية، والقدرة على الإبداع والابتكار والعطاء الإنساني، ومواجهة كل التحديات والأزمات بمرونة فائقة؛ فهن نماذج وقدوة لغيرهن.

قال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، إن ملف تمكين المرأة المصرية يتصدر أولوياتنا، مشيرًا إلى أن لدينا رصيدًا كبيرًا من السيدات المؤثرات فى العمل وحياتهم الشخصية، ممن أسهموا في تحقيق الانضباط المالي، وتحقيق مؤشرات إيجابية تساعدنا فى التعامل المرن مع التحديات والآثار السلبية لتداعيات الأزمات العالمية المتتالية.

أوضحت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن الدكتور محمد معيط يولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم دور المرأة؛ إدراكًا لدورها الريادي؛ فهى سر الحياة، وسند للأسرة، وظهير قوى للوطن، وصانعة النجاح والتقدم في كل ميادين العمل، والحارس الأمين على هوية وطنها.

والمكرمات هن: شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونجوى جابر شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، وهبة مصطفى البسطويسي، مدير عام مأمورية ضرائب قصر النيل، ونجلاء حسن مصيلحي رئيس منطقة الضرائب العقارية بالغربية، والدكتورة سارة عبد الحميد جمعة مدير المكتب الفني بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وأسماء صابر عبد الحميد مدير عام المكتب الفني بجهاز تصفية الحراسات، وشيرين صالح حسني مدير عام بالإدارة المركزية لختامي المحليات بقطاع الحسابات الختامية، وعبير نبيل محمد، كبير باحثين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وسارة نور الدين عباس مساعد فني لمساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير الضريبي، وشرين أحمد عبدالحليم، باحث ثان بالمكتب الفني لمساعد الوزير للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ومنال رمضان إبراهيم، باحث أول بالإدارة العاملة لخدمة المواطنين بالوزارة، وإيناس يحي مصطفى أمين باحث أول بالمكتب الفني لنائب الوزير للخزانة، وهالة أحمد فرج رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل، وسحر السيد كليب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ونجوى عبد الرازق بدوي مدير عام الإدارة العامة لموازنة الديوان العام، وأماني علي عبدالسلام كبير باحثين بالإدارة العامة للشئون المالية بقطاع الوكيل الدائم، وأمل محمد عبد العزيز، باحث أول بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وريم حمدي محمد باحث أول بمكتب فني مساعد الوزير للتطوير الإداري والمؤسسي، وندى محمود نبيل، خبير مالي أول بمكتب فني مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، ومنى السيد محمد فخري ، محلل مالي أول بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، وهند مصطفى علي باحث أول بقطاع الموازنة العامة للدولة، وميرفت عبد الفتاح أحمد رئيس شعبة الدواوين العامة بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وسهير فايز فرج رئيس شعبة الخدمات الصحية والثقافية بالإدارة المركزية لموازنة الهيئات الاقتصادية، ووفاء عبد العليم خضر رئيس الإدارة المركزية لشئون قطاع الحسابات والمديريات المالية، والمهندسة شيراز سمير محمود مدير مشروعات بقطاع نظم المعلومات إدارة المالية العامة، وتريز إبراهيم متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث إعفاءات البترول والتعدين بمصلحة الضرائب، ونجلاء مرزوق علي مراجع داخلي أول بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، راندا الشربيني مدير عام بالإدارة المركزية للخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية.

والمكرمات من «السيدات فوق العادة» هن: داليا إبراهيم فوزي، مدير الدفع الإلكتروني بمكتب الوزير، وهبة رفعت الرشيدي باحث أول بمكتب مستشار الوزير للشئون الجمركية، ومها علي مدير عام المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، وهويدا رفعت يوسف، باحث ثالث بإدارة تنمية المواهب بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ومنى محمد عبد الرحمن مدير عام لجنة البيع بجهاز تصفية الحراسات، ومنى يوسف عبد الفتاح، مدير إدارة بالمعهد القومي للتدريب الجمركي بمصلحة الجمارك، وإيمان صالحين مدير عام، وإسراء علي باحث ثان، وسلافة الشرقاوي باحث ثان، بقطاع الموازنة العامة للدولة، وعفاف لويس باحث أول بقطاع موازنة الإدارة المحلية، وإيمان عبد الستار باحث أول بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وسامية فاروق السيد مدير إدارة الجزاءات بالإدارة المركزية لشئون العاملين بقطاع الأمانة العامة، وأمل عبد الخالق الشرقاوي مدير عام خدمة المواطنين بمصلحة الجمارك، وياسمين جمال شحاتة، أمين متحف بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ومرفت سالم عوده حسين، باحث ثان بالإدارة المركزية لشئون قطاع الحسابات والمديريات المالية.