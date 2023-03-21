شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والسعودية.. 10 دول هى الأعلى تصديرا لمصر بنهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلى الدول التي استوردت منها مصر بنهاية عام 2022، والتي تستحوذ هذه الدول على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.

وجاءت قائمة أعلى عشر دول صدرت لمصر عام 2022 وفقا لما يلي:

1. الصين بقيمة 14.4 مليار دولار.

2. السعودية بقيمة 7.9 مليار دولار.

3. أمريكا بقيمة 6.8 مليار دولار.

4. روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار.

5. الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.

6. ألمانيا بقيمة 4 مليارات دولار.

7. تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار.

8. البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار.

9. إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار.

10. الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت نحو 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.9% .