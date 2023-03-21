شكرا لقرائتكم خبر «الاستثمار» توقع 14 اتفاقية في سباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاستثمار 14 اتفاقية استثمارية خلال سباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بهدف تطوير صناعة قطاعي الرياضة والترفيه في المملكة ودعم رؤية المملكة 2030 للقطاع، وزيادة المشاركة الجماهيرية في الرياضة ورعاية مسارات تنمية المواهب وتحفيز النجاح الرياضي.

وتسهم الاتفاقيات في دعم قطاع الرياضة الذي يشمل رياضة المحركات والأندية والمراكز الرياضية والمشاريع الرياضية النوعية والرياضات والألعاب الالكترونية وتنظيم الفعاليات الرياضية، إضافة إلى الأكاديميات الرياضية والعيادات الطبية الرياضية. وتعمل الاتفاقيات في قطاع الرياضة على إنجاز مشاريع البنية التحتية لحلبات سباقات السيارات وإنشاء بنية تحتية جديدة لتأهيل المحترفين في رياضة المحركات، وتأسيس أكاديميات «الفورمولا 4» في المملكة وإدارة الفعاليات الرياضية الترفيهية ودعم وتفعيل خطط المستثمرين في رياضات نوعية، إضافة إلى دعم المستثمرين في مجال الدراسات والاستشارات الرياضية.

وشملت الاتفاقيات في قطاع الترفيه تقنية الواقع الافتراضي والمدن والمتنزهات الترفيهية، حيث تدعم خطط المستثمر وتطوير المشاريع النوعية التي تعزز مكانة القطاع ودخول المستثمر للسوق السعودي والتوسع في تصميم وإنشاء وتشغيل المدن والمتنزهات الترفيهية.

كما تدعم اتفاقية تصنيع خلاطات الإسمنت الحديثة في قطاع الصناعة الخطة الاستثمارية لإنشاء مصنع خاص بخلاطات الخرسانة الإسمنتية، ونقل وتوطين الصناعة والتقنيات الخاصة بالشركة وتصنيع خلاطات خرسانية منشؤها المملكة.

يذكر أن وزارة الاستثمار ومن خلال منصة «استثمر في السعودية» تبرز جميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وتتيح للمستثمرين فرصة التعرف على الفرص الواعدة للقطاعات والمزايا والحوافز التي تقدمها وزارة الاستثمار للمستثمرين.