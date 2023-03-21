شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع عدد المصانع في المملكة 50% منذ إطلاق الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتكون بمثابة تصحيح للمسار الاقتصادي في المملكة، مبينا أنه منذ إطلاقها حتى نهاية 2022 ارتفع عدد المصانع في المملكة بنسبة 50%.

وقال خلال منتدى النهضة الصناعية السعودية السنوي الذي نظمته جامعة اليمامة تحت عنوان «النهضة الصناعية السعودية.. نحو تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030»؛ برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية خطوة تؤكد الاعتماد على قطاعي الصناعة والتعدين كرافدين اقتصاديين وتؤكد مدى اهتمام القيادة بالتغيير الإيجابي وتطوير الصناعة وتوطينها لتشكل حجر الأساس في تنويع مصادر الدخل، وللوصول إلى الريادة العالمية في مجال صناعة البتروكيماويات.

وأضاف «إن الرهان اليوم على شبابنا وشاباتنا هو رهان كبير ورابح، فهم النسبة الأكبر في هذا البلد، ما يجعلهم القاعدة الأساسية لتحولنا وتغيرنا في المجالات كافة، وتشكل قدراتهم الاستثنائية وطموحهم الدائم للتغيير الإيجابي قوة كبيرة لإنجاح برامج رؤية المملكة، والإسهام في تنمية الوطن ومواصلة جهود من سبقونا».

من جهته قال رئيس الجامعة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور حسام رمضان «إن منتدى النهضة الصناعية السعودية الذي تنظمه جامعة اليمامة يأتي انطلاقا من مسؤوليتها والتزامها بدعم المجتمع المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث يركز على الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني الذي يسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030».

وأضاف «إن المنتدى يجمع نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين من ذوي الاختصاص في محاضرات وجلسات نقاش وجلسات أوراق عمل وأوراق بحثية محكمة في العديد من المواضيع، ويشهد عددا من الجلسات الهامة». وبين أن العديد من الباحثين تقدموا بعدد من الأوراق البحثية وتم تحكيمها واختيار أفضلها للعرض في الجلسة البحثية للمنتدى مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة الذين تمثل خبراتهم العملية في مختلف مجالات الصناعة، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الرئيسيين البارزين وحلقة نقاش.