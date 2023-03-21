تفاهم لتطوير صناعة القهوة بمنطقة جازان

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جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن ناصر، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، ومدير إدارة السلع الاستهلاكية والتجزئة في الصندوق ماجد العساف، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للقهوة فهد النحيط، والرئيس التنفيذي للشركة كريم شبارة.
ووقع المذكرة، من جانب الشركة، رئيس مجلس إدارتها فهد النحيط، ومن جانب هيئة التطوير مديرها العام المهندس ظافر الفهاد.
وبارك الأمير محمد بن ناصر الاتفاقية، مشددا في الوقت ذاته، على أهمية تفعيل بنودها، ومنوها بجهود هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في دعم وتطوير زراعة البن ومساندة المزارعين في زيادة رقعة الأراضي الزراعية، الأمر الذي ساعد في تسجيل البن الخولاني السعودي -المهارات والمعارف المرتبطة بزراعته-» في نوفمبر 2022، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة «اليونسكو»، بتنسيق وتضافر للجهود مع وزارة الثقافة.
وأشاد بالخطط الطموحة للشركة السعودية للقهوة لزيادة قدرتها الإنتاجية من 300 إلى 2,500 طن سنويا عبر تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، لتمكين نمو هذه الصناعة الوطنية وإيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة المملكة على تصدير حبوب البن عالية الجودة إلى الأسواق العالمية. وعزم الشركة خلال السنوات العشر المقبلة، لاستثمار ما يقارب 1.2 مليار ريال سعودي لتحقيق هذا الهدف وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الهيئة ووضع الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مستدام، حيث تضمنت تزويد الهيئة للشركة السعودية للقهوة بسلسلة توريد قوية من شتلات البن والتأكيد على الالتزام المشترك بتنمية القدرات المحلية المرتبطة بزراعة البن في المملكة.
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