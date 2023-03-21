البنك الأهلي السعودي يؤكد عدم تأثر أرباحه وخططه باستثماره في كريدت سويس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد البنك الأهلي السعودي عدم تأثر أرباحه باستثماره في مجموعة كريدت سويس، مشيرا إلى عدم تأثر خططه المالية للعام الجاري بأي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في المجموعة السويسرية.

وأفاد البنك الأهلي في بيان أمس حول آخر التطورات المتعلقة باستثماره في مجموعة كريدت سويس، أنه استثمر في نوفمبر 2022 نحو 5.5 مليارات ريال ما يعادل 9.88% في مجموعة كريدت سويس كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال.

وأوضح البنك في إعلانه على موقع «تداول السعودية» أن الاستثمار في مجموعة كريدت سويس، وفقا للقوائم المالية لعام 2022 والتوقعات المالية لسنة 2023 المعلنة مسبقا، تمثل أقل من 0.5% من إجمالي أصول البنك الأهلي السعودي، و1.7% من محفظة البنك الاستثمارية كما في ديسمبر 2022.

وذكر أن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية هو حوالي 15 نقطة أساس، كما في ديسمبر 2022، متوقعا أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو حوالي 35 نقطة أساس، مؤكدا عدم تأثير ذلك على أرباح البنك.

ونوه البنك أن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدت سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023.

يذكر أن أصول البنك الأهلي السعودي تزيد على 945 مليار ريال، كما يتمتع البنك برأس مال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية.

ويواصل البنك الأهلي السعودي تركيزه على استراتيجيته الأساسية والاستفادة من فرص النمو المحلية، في الوقت الذي تعد فيه المملكة العربية السعودية من بين أسرع الدول نموا ضمن مجموعة العشرين. وكان بنك UBS قد وافق على شراء منافسه الأصغر «كريدي سويس» مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيس في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

أبرز نقاط بيان البنك الأهلي:

l يمثل الاستثمار في مجموعة كريدي سويس أقل من 0.5%من إجمالي أصول البنك الأهلي السعودي، و1.7% من محفظة البنك الاستثمارية كما في ديسمبر 2022.

l فيما يتعلق بكفاية رأس المال، فإن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية هو حوالي 15 نقطة أساس كما في ديسمبر 2022.

l فيما يخص آخر التطورات المعلنة، يتوقع أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو حوالي 35 نقطة أساس. مع العلم أنه لا يوجد أي تأثير على أرباح البنك.

l أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدي سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023.

l أصول البنك الأهلي السعودي تزيد على 945 مليار ريال، كما يتمتع برأسمال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية.